Зловонная лужа образовалась в поселке Искра Курского района

ТАКТ". Сливная яма, которая находится на территории мусорной площадки, забита и переполнена. Территория залита нечистотами. В грязной воде плавает еще и мусор.Поселок Искра. Район конечной остановки общественного транспорта. Жители нескольких жилых домов жалуются на невыносимые условия, сообщает телеканал "
- Как нам пройти к туалету вот по этой дороге? Вот скажите, пожалуйста. Это мы живем вот так здесь.
- Даже не можем подойти вот к этим контейнерам и высыпать мусор. Вчера пошла женщина с ведром, по досточкам пошла. Они набухли и она провалилась. Легла в эту воду, прямо в одежде»
В двух домах нет канализации, поэтому жильцы и пользуются сливной ямой. В последний раз ее чистили два года назад.
- А проблематика вот какая – нет выкачки, пройти вообще невозможно. Никто этим делом вообще не занимается. У нас есть депутат, вот он стоит, но толку от этого никакого нет. Абсолютно»
Представитель местного самоуправления с критикой не согласна. Считает, что сделано было достаточно, а виновники ситуации – сами жильцы.
Валентина Аникеева, депутат Щетинского сельсовета: «Сами люди это делают. Понимаете? Ведрами несут мусор, и сюда выливают и высыпают. В сливную яму. Какая яма выдержит? В ней и пакеты с мусором и чего только нет. Мы в 2017 году откачивали сливную яму, перед выборами. Три машины. Заплатили или не заплатили – не знаю, но они больше не стали приезжать к нам. Сказали – собирайте деньги и откачивайте. И я им и сказала – собирайте деньги и откачивайте эту яму».
Кто виноват и что делать - люди выясняют весьма эмоционально. Сходятся в одном – их проблема никого не интересует. В «Дирекции по эксплуатации зданий», бывшей управляющей компании «Жилсвервис», отмечают – сливными ямами не занимаются.
Елена Мухина, заместитель директора ООО «Дирекция по управлению зданиями»: «Водоотведение относится к МУП «Родник». Когда к нам обращаются жители, если колодцы забиваются, то мы им звоним и сообщаем, что около такого-то дома забиты колодцы, водоотведение не работает. Они свою службу направляют и делают прочистку».
В руководстве МУП «Родник» считают иначе. Утверждают, что услуги своим потребителям оказывают в полном объеме, а сливной ямой должна заниматься именно управляющая организация.
Наталья Чуйкова, заместитель директора МУП «Родник»: «Согласно постановлению правительства №491 вывозом жидких бытовых отходов, образующихся от деятельности, должна заниматься управляющая компания. Это жилищная услуга, она не является коммунальной услугой. МУП ЖКХ «Родник» - это ресурсоснабжающая организация, которая осуществляет коммунальные услуги данным домовладениям только по водоснабжению. Дом №32 – водоотведение, но не во всех квартирах, а тем, которые подключены к центральному водоотведению».
Решения не видно. Вместе с тем, рано или поздно службам или властям придется обратить внимание на ситуацию. Когда нечистоты потекут по улицам поселка – лишь вопрос времени.
Зловонная лужа образовалась в поселке Искра Курского района
Сливная яма, которая находится на территории мусорной площадки, забита и переполнена