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Лента новостей / В регионе

В Курске появилась новая остановка общественного транспорта

Она называется «Солянка Парк» 
В Курске появилась новая остановка общественного транспорта

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В курской мэрии прислушались к просьбам горожан и сделали новую остановку общественного транспорта. Она называется «Солянка Парк» и располагается напротив дома № 154-д по улице Энгельса по движению в центр города.

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