Лента новостей / В регионе Сегодня, 08:28 В Курске появилась новая остановка общественного транспорта Она называется «Солянка Парк» Читайте также В Курске появилась новая остановка В Курске рядом с новым МФЦ появится новая остановка общественного транспорта «Мои документы» В Курске появилась новая остановка В курской мэрии прислушались к просьбам горожан и сделали новую остановку общественного транспорта. Она называется «Солянка Парк» и располагается напротив дома № 154-д по улице Энгельса по движению в центр города. +0 -0