Социально незащищённые куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

Центры правовой информации откроются в районных библиотеках

Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь. Центры правовой информации откроются в районных библиотеках в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». На его реализацию Курское региональное отделение Ассоциации юристов России получило поддержку от Фонда президентских грантов.Получить помощь юристов могут социально незащищённые слои населения - многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и др.. Также там помогут составить документы правового характера: исковые заявления, жалобы и ходатайства.Проект начал свою работу в прошлом году, за это время за помощью обратилось более 500 человек, юристы составили более 120 исковых заявлений и других документов правового характера.Центр находится в Курске на улице Радищева, 29, каб. 123. Тел.: (4712) 70-03-46.