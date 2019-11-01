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Лента новостей / В регионе

Социально незащищённые куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

Центры правовой информации откроются в районных библиотеках
Социально незащищённые куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

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Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь. Центры правовой информации откроются в районных библиотеках в рамках проекта «Правовая помощь онлайн». На его реализацию Курское региональное отделение Ассоциации юристов России получило поддержку от Фонда президентских грантов. 

Получить помощь юристов могут социально незащищённые слои населения - многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и др.. Также там помогут составить документы правового характера: исковые заявления, жалобы и ходатайства. 

Проект начал свою работу в прошлом году, за это время за помощью обратилось более 500 человек, юристы составили более 120 исковых заявлений и других документов правового характера. 

Центр находится в Курске на улице Радищева, 29, каб. 123. Тел.: (4712) 70-03-46. 

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