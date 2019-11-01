Социально незащищённые куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь
Центры правовой информации откроются в районных библиотеках
Получить помощь юристов могут социально незащищённые слои населения - многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и др.. Также там помогут составить документы правового характера: исковые заявления, жалобы и ходатайства.
Проект начал свою работу в прошлом году, за это время за помощью обратилось более 500 человек, юристы составили более 120 исковых заявлений и других документов правового характера.
Центр находится в Курске на улице Радищева, 29, каб. 123. Тел.: (4712) 70-03-46.