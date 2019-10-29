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«Час независимой музыки»
Вчера, 18:30
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 29.10.2019
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Новая музыка
A R I Z O N A ''Trouble''
Мачете ''Ныряй Без Остатка''
Video Kids ''Melody''
Hoodboi feat. Dirty Radio ''Water Runs Dry''
David Hasselhoff & Elliot Easton ''Head On''
James Blunt ''Champions''
Gabriel & Dresden feat. Sub Teal ''Coming On Strong''
The S.L.P. ''Trance''
DAVID44 ''Burn''
The Hardkiss ''Хто, Як Не Ти''
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