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В Курске припаркованный «БМВ» сам задавил пешехода и врезался в «Рено»

Авария произошла вечером на парковке возле торгового центра на Студенческой

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31 октября в Курске произошла необычная авария. Автомобиль сам, без водителя задавил пешехода и совершил ещё одно ДТП. 

Около семи часов вечера припаркованный на парковке возле торгового центра по улице Студенческая автомобиль «БМВ» самопроизвольно откатился назад, наехал на 54-летнего мужчину, а потом ещё и врезался в припаркованный недалеко «Рено Симбол». 

28-летний водитель «БМВ» не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение своей машины, что и стало причиной аварии, рассказали в ГИБДД. 

В результате такого наезда пешеход получил травмы.

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