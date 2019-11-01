В Курске припаркованный «БМВ» сам задавил пешехода и врезался в «Рено»

Авария произошла вечером на парковке возле торгового центра на Студенческой

31 октября в Курске произошла необычная авария. Автомобиль сам, без водителя задавил пешехода и совершил ещё одно ДТП.Около семи часов вечера припаркованный на парковке возле торгового центра по улице Студенческая автомобиль «БМВ» самопроизвольно откатился назад, наехал на 54-летнего мужчину, а потом ещё и врезался в припаркованный недалеко «Рено Симбол».28-летний водитель «БМВ» не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение своей машины, что и стало причиной аварии, рассказали в ГИБДД.В результате такого наезда пешеход получил травмы.