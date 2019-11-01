В Курске припаркованный «БМВ» сам задавил пешехода и врезался в «Рено»
Авария произошла вечером на парковке возле торгового центра на Студенческой
Около семи часов вечера припаркованный на парковке возле торгового центра по улице Студенческая автомобиль «БМВ» самопроизвольно откатился назад, наехал на 54-летнего мужчину, а потом ещё и врезался в припаркованный недалеко «Рено Симбол».
28-летний водитель «БМВ» не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение своей машины, что и стало причиной аварии, рассказали в ГИБДД.
В результате такого наезда пешеход получил травмы.