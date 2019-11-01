В Курском следственном изоляторе показали режимные корпуса

ТАКТ".Накануне в России отмечался День работников СИЗО и тюрем. 31 октября в 1963 году коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. В Курской области несут службу более трёхсот сотрудников СИЗО и тюрем. Именно от них зависит надежность изоляции тех, кто пошел против закона. О том, что таится за высоким забором с колючей проволокой, выяснил телеканал "
Одно из старейших зданий города, а именно следственный изолятор, был построен еще в начале 19го века. Вот в таких камерах столетия назад находились заключенные. Земляные полы, устеленные соломой, и сколоченные нары заменяли арестантам постель. Отапливалось здание СИЗО каменными печами. Одна из таких до сих пор сохранилась в тюрьме.
Александр Ковалёв, начальник следственного изолятора УФСИН России по Курской области: «Раньше, в свое время, это была одна из самых закрытых структур. Мало было доступа. Мало было гласности. Сейчас мы рады всем посетителям. Можем показать наши режимные корпуса, можем показать условия содержания спец. контингента, покажем вам музей, покажем сотрудников, как они несут службу».
В тюремном музее хранится многовековая история. Каждый его экспонат рассказывает о судьбах заключенных и об особенностях режима на протяжении трех столетий. Комната пыток с кандалами и «Ведьминым креслом». Старые газеты времен Великой отечественной и советский кабинет начальника изолятора. Представлены и современные экспонаты. Например, вот такой табурет, который смастерили сами заключенные. С первого взгляда и не догадаешься, что в нем есть тайник для мобильника. Достаточно часто сотрудникам СИЗО приходится изымать у арестантов запрещенные вещи.
Александр Ковалёв, начальник следственного изолятора УФСИН России по Курской области: «Служба трудна. Именно эмоционально, психологически порой тяжело. Тем более людям, которые первый месяц-два служат. За каждым закреплен наставник. Не бросаем его в омут. В течение года, практически несут службу вдвоем».
Сегодня в режимных корпусах СИЗО содержатся около восьмисот человек. Обновленные камеры соответствуют всем требованиям федерального закона. Для беременных девушек, заключенных под стражу, созданы отдельные условия. Их камеры оборудованы стиральной машинкой, холодильником, личным душем и туалетной комнатой. Есть и телевизор. А когда на свет появляется малыш, сотрудники изолятора полностью обеспечивают его всем необходимым. От кроватки до подгузников.
Александр Ковалёв, начальник следственного изолятора УФСИН России по Курской области: «Это долгий кропотливый труд. Потому что здание следственного изолятора, именно здание старого режимного корпуса, оно еще постройки 1832 года. В 2005 и 7х годах сдавались новые корпуса с более улучшенными коммунально-бытовыми условиями. Но, тем не менее, в тех камерах, которые содержаться в старых режимных корпусах, все условия приведены в строгое соответствие с требованием федерального закона содержанием под стражей, коммунально-бытовым обеспечением, соответственно, санитарии и гигиены».
В СИЗО находятся не только подозреваемые или обвиняемые, но и те, кто получил реальный срок. Осужденные помогают по хозяйству и на кухне.
Есть в изоляторе и своя медчасть. Где оказывают заключенным полный спектр медицинских услуг. От забора крови до накладывания хирургических швов. Медчасть полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами. Оказывают арестантам и реабилитационную помощь. В СИЗО предусмотрен целый комплекс мероприятий по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.
Но основным приоритетом в деятельности следственных изоляторов является надежная изоляция подозреваемых, обвиняемых и осуждённых и обеспечение тем самым объективного и полного расследования уголовных дел.
Александр Ковалёв, начальник следственного изолятора УФСИН России по Курской области: «Даже как цитируя одного из наших царей Петра I, эта служба – окаянное ремесло, но для этого ремесла люди нужны добрые и веселые. Это в первую очередь люди, отслужившие в вооруженных силах, имеющие безупречную административную практику. Ни разу не привлекавшиеся тем более к уголовной ответственности. И, соответственно, по состоянию здоровья и имеющие начальное образование».
Отличную службу демонстрируют и сотрудники изолятора со своими четвероногими напарниками. Для каждого кинолога служебная собака – это, прежде всего, друг и соратник. Ларс еще никогда не подводил своего коллегу Александра Батенькова.
Александр Батеньков, старший инструктор кинологической группы: «В основном к нам попадают щенками собаки. С маленьких лет их воспитывают. С 4 месяцев, с 6 месячного возраста. И поэтапно привыкает к хозяину и становится напарником в дальнейшем. Задерживать, слава богу, нет, не было таких случаев. А контролировать, да. На обысковых мероприятиях».
И, конечно же, сегодня, в День работников СИЗО и тюрем, начальник регионального следственного изолятора Александр Ковалев, поздравил всех сотрудников с профессиональным праздником. Вручил благодарственные письма и почетные награды. К поздравлениям присоединился и заместитель начальника СИЗО Алексей Снегирёв.
Алексей Снегирёв, Заместитель начальника следственного изолятора: «Хотелось бы поблагодарить сотрудников, которые не жалеют сил, времени. Часто не считаясь со временем своим выполняют обязанности добросовестно. Стараясь вкладывать даже душу иногда».
В Курском следственном изоляторе показали режимные корпуса
Накануне в России отмечался День работников СИЗО и тюрем