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За 9 месяцев 2019 года в Курскэнерго отремонтировано более 1 792 километров ЛЭП

Реализация ремонтной программы филиала «Россети Центр Курскэнерго» является одним из основных мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей

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Реализация ремонтной программы филиала «Россети Центр Курскэнерго» является одним из основных мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей региона, и в значительной степени способствует бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса Курской области в отопительный период.

За три квартала текущего года персоналом Курскэнерго отремонтировано более 1 792 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ. На ВЛ заменено 13842 изолятора, 295 км провода и 2 778 опор. В границах охранных зон линий электропередачи от деревьев и кустарниковой растительности расчищено 858,5 га просек ВЛ. Капитально отремонтированы ВЛ 35-110 кВ в семнадцати районах Курской области, в том числе, линии 110 кВ «Сеймская – Конорево», «Касторное - Нефтяная № 1,2,», а также ВЛ 35 кВ «Гахово – Долженково», «Золотухино – Фентисово», «Разветье – Михайловка», «Садовая – Пригородная», «Фатеж – Линец».

По итогам девяти месяцев 2019 года в филиале отремонтировано оборудование на 24 подстанциях (ПС) 35-110 кВ. В числе крупных и значимых объектов: ПС 110/35/10 «Глушково», 110/10 «Паники», 110/10 «СТК», 110/10 «Ивница», которые обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты Глушковского, Медвенского, Железногорского, Суджанского районов Курской области. На подстанциях 35-110 кВ осуществлен ремонт 188 выключателей 6 (10) - 110 кВ 145 отделителей, короткозамыкателей, разъединителя 35-110 кВ, заменено 111 опорно-стрежневых изоляторов. Количество отремонтированных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ составило 319 штук.

За 9 месяцев 2019 года на реализацию ремонтной программы Курскэнерго направило свыше 176 млн рублей.

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