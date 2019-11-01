В Курской области главврач разъезжал по личным делам на ... машине «скорой» помощи

Прокуратура нашла ещё массу нарушений

В суджанской райбольнице не было жизненно необходимых лекарств, вместо бесплатных препаратов пациентам в стационарах назначали лекарства, которые они должны были покупать сами, рецепты врачи выписывали с нарушениями - в результате люди не могли их получить в аптеках.И это ещё не всё. Помещения терапевтического, хирургического и педиатрического отделений, кабинетов врача-педиатра и комната здорового ребёнка в суджанской больнице не соответствуют стандартам оснащения, а за поставленные пилюли больница поставщикам не платила.Зато главный врач разъезжал по своим личным делам на ... машине «скорой» помощи. Включал ли он при этом мигалки, не сообщается, но доктора оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также прокуратура в представлении требует прекратить всё это безобразие.