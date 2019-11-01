В Курской области главврач разъезжал по личным делам на ... машине «скорой» помощи
Прокуратура нашла ещё массу нарушений
И это ещё не всё. Помещения терапевтического, хирургического и педиатрического отделений, кабинетов врача-педиатра и комната здорового ребёнка в суджанской больнице не соответствуют стандартам оснащения, а за поставленные пилюли больница поставщикам не платила.
Зато главный врач разъезжал по своим личным делам на ... машине «скорой» помощи. Включал ли он при этом мигалки, не сообщается, но доктора оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также прокуратура в представлении требует прекратить всё это безобразие.