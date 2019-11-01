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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске парочка присвоила чужие деньги из банкомата. ФОТО

Теперь мужчина и женщина в розыске

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В Курске полиция разыскивает мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Преступление произошло 22 октября в 15 часов 35 минут в торговом центре на улице Карла Маркса. 

Пара стояла в очереди к банкомату за женщиной, которая снимала наличные. Из-за технического сбоя банкомат не выдал деньги сразу. Хозяйка карты, посчитав, что техника сломана ушла. 

Купюры устройство выдало, когда к нему подошли подозреваемые. Они не попытались вернуть деньги хозяйке и забрали их себе. С точки зрения закона их действия квалифицированы, как кража. Курянка таким образом лишилась 17 тысяч рублей. 

Сейчас пару разыскивают. Мужчина был одет в серые брюки и чёрный свитер, на лице - борода и усы, его спутница - в чёрном пальто и чёрной юбке. 

Стражи порядка просяст всех, кто располагает информацией об этих гражданах и может оказать помощь следствию, обратиться в ближайший отдел полиции, или, позвонить по номеру 8-904-528-91-44 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантированы.

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