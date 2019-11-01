За день куряне "подарили" мошенникам больше полумиллиона рублей
Жителей Курска злоумышленники напугали, а затем обманули по одинаковой схеме
Позвонив по телефону, мошеннки представились сотрудниками банка и сообщили, что в эту секунду с кредитной карты человека списываются средства. Каждый из курян захотел остановить несанкционированную транзакцию и в этот момент стал марионеткой, действующей по сценарию мошенников. По телефону им предложили помощь, и они сами продиктовали незнакомцам все свои личные данные – номер карты, трёхзначный код с оборота и код подтверждения из СМС от банка. Вместе с информацией злоумышленники получили полный доступ к счетам.
Почти каждый из потерпевших слышал о том, какие схемы используют мошенники, но посчитал, что такое может случиться с кем-то другим. Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела.
Стражи порядка напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не предлагают разблокировать карту или отменить сомнительный перевод или покупку. Вопросы с картами нужно решать исключительно при личном визите в банк или обращаясь по официальным телефонам, указанным на каждой кредитке. О подозрительных сообщениях и звонках, касающихся ваших финансов необходимо сразу сообщать в полицию. Вам всегда подскажут, как действовать в сложной ситуации, отмечают правоохранители.