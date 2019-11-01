В Курской области две машины опрокинулись в кювет

В одной из аварий автомобилистка столкнулась с трактором

В Курской области в четверг в двух авариях отечественные легковушки опрокинулись в кювет. В обоих случаях водители пострадали.Так, по информации ГИБДД, одно ДТП произошло 31 октября в посёлке Золотухино. Около восьми утра возле дома №41 по улице Куйбышева 25-летний автомобилист на «Лада Приора», двигаясь со стороны ул.ицы Кирова в сторону деревни Сергеевка, допустил съезд в кювет, где машина опрокинклась. Парня с ранением доставили в золотухинскую райбольницу.Позднее, в начале шестого часа вечера в Курском районе ВАЗ-21102 столкнулся с трактором.Это случилось на 2 км автодороги «Курск-Дряблово-Анпилогово». За рулём ВАЗа была 30-летняя женщина, она ехала со стороны села Полянское в сторону Курска. Трактором, который поворачивал налево, управлял 39-летний мужчина. В результате этого столкновения легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Автомобилистка получила различные травмы.