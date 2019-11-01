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В Курске домашнее задание для школьников отменять не планируют

Ранее губернатор Белгородской области на своей станице в соцсетях заявил о намерение отменить домашнее задание для школьников
В Курске домашнее задание для школьников отменять не планируют

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В Курске представители власти никак не отреагировали на заявление губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отмене домашнего задания для школьников, сообщает телеканал "ТАКТ". Но федеральные эксперты выступили в поддержку образовательной инициативы. Они уверены, внеурочное время должно быть направлено на развитие детей, а не на обучение.

Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, на своей станице в социальных сетях заявил о намерение отменить домашнее задание для школьников. Управленец назвал внеурочные занятия плохой многолетней привычкой. А также отметил, что в белгородских школах полного дня такая система уже реализована.

На сегодняшнем семинаре-совещании, который был посвящен обновлению образовательного стандарта, Галина Ковалёва, руководитель центра оценки качества образования поддержала инициативу соседнего региона. Федеральный эксперт уверена, что домашнее задание в школах – важная проблема в образовательной системе как регионов, так и страны в целом.

Галина Ковалёва, руководитель центра оценки качества образования Института стратегии развития образования: «Я бы поддержала бы инициативу губернатора. И это связано не только с международными тенденциями, которые направлены на то, что школа должна в основном учить. И большая часть учебного времени должна быть в школе. А внеурочная деятельность должна быть направлена в большей степени на развитие детей. На то, чтобы показать им мир, показать разнообразие этого мира. Чтобы они уже в школе выбрали направление своей возможной профессиональной деятельности. И получили именно толчок развития».

Также эксперты отмечают, количество домашних заданий, которое задают российским школьникам, сильно отличается от других стран. Результаты международных исследований показали, что на домашнее задание и занятия с репетиторами российские ученики тратят больше времени, чем на уроках в школе. Эксперты считают это одним из индикаторов недостаточной эффективности рабочего процесса школы.

- Я представляю Россию во многих международных ассоциациях связанных с оценкой качества образования. И Россия выглядит несколько отлично. Поскольку мы больше всего из 50 стран контролируем детей. И на уроке, и вне урока, - рассказывает Галина Ковалёва, руководитель центра оценки качества образования Института стратегии развития образования.

Проблема внеурочного образования, безусловно, должна быть решена. Но насколько готовы к отмене домашнего задания сами учителя? Им придется перестроить учебный процесс и повысить его эффективность, чтобы дети смогли получать всю образовательную информацию в стенах школы, а не за ее пределами.

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