Как в Курске отметят День народного единства
Курян приглашают принять участие в различных мероприятиях
Так, на улице Ленина пройдёт праздничный концерт, различные спортивные соревнования и квесты.
Также будет презентация рабочих профессий с мастер-классами. Мероприятие пройдёт на Театральной площади. Там же организуют площадку ГТО.
С полудня до 15 часов там же будут выступать творческие коллективы Курской области.
В это же время напротив библиотеки имиени Асеева пройдёт молодёжный чемпионат среди областных студенческих клубов «УНИВЕРСАРИУМ-2019».
Также с полудня до трёх часов дня на улице Ленина запланирована демонстрация искусства верховой езды, можно будет покататься на пони и лошадях.
Часть центральной улицы перед памятником Свиридову на это время превратится в площадку для стритбола - уличного баскетбола.