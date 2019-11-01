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Как в Курске отметят День народного единства

Курян приглашают принять участие в различных мероприятиях
Как в Курске отметят День народного единства

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4 ноября Курск вместе со всей страной отметит День народного единства. Курян приглашают принять участие в различных мероприятиях.

Так, на улице Ленина пройдёт праздничный концерт, различные спортивные соревнования и квесты.

Также будет презентация рабочих профессий с мастер-классами. Мероприятие пройдёт на Театральной площади. Там же организуют площадку ГТО.

С полудня до 15 часов там же будут выступать творческие коллективы Курской области. 

В это же время напротив библиотеки имиени Асеева пройдёт молодёжный чемпионат среди областных студенческих клубов «УНИВЕРСАРИУМ-2019».

Также с полудня до трёх часов дня на улице Ленина запланирована демонстрация искусства верховой езды, можно будет покататься на пони и лошадях. 

Часть центральной улицы перед памятником Свиридову на это время превратится в площадку для стритбола - уличного баскетбола.  
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