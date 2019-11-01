Как в Курске отметят День народного единства

Курян приглашают принять участие в различных мероприятиях

4 ноября Курск вместе со всей страной отметит День народного единства. Курян приглашают принять участие в различных мероприятиях.Так, на улице Ленина пройдёт праздничный концерт, различные спортивные соревнования и квесты.Также будет презентация рабочих профессий с мастер-классами. Мероприятие пройдёт на Театральной площади. Там же организуют площадку ГТО.С полудня до 15 часов там же будут выступать творческие коллективы Курской области.В это же время напротив библиотеки имиени Асеева пройдёт молодёжный чемпионат среди областных студенческих клубов «УНИВЕРСАРИУМ-2019».Также с полудня до трёх часов дня на улице Ленина запланирована демонстрация искусства верховой езды, можно будет покататься на пони и лошадях.Часть центральной улицы перед памятником Свиридову на это время превратится в площадку для стритбола - уличного баскетбола.