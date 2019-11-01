Курские власти будут наказывать управляющие компании, которые вовремя не вывозят опавшую листву

Ленивым "управляйкам" грозят крупные штрафы

Руководителям управляющих компаний Курска «Городская инспекция ЖКХ» направила 134 требования с указанием сроков устранения беспорядка на придомовых территориях. "Управляйки" вовремя не вывозят опавшую листву. Собранные в кучи листья через некоторое время превращаются в горы мусора - недобросовестные горожане бросают туда разные бытовые отходы.Контроль за своевременным вывозом такого мусора ежедневно осуществляет «Городская инспекция ЖКХ». В октябре сотрудники горинспекции выявили 146 таких нарушений - это порядка 40 % от общего количества выявленных нарушений на придомовых территориях.Если управляющие компании не примут должных мер, сведения о нарушителях передадут в городской комитет экологической безопасности и природопользования, ответственных лиц накажут.В мэрии напоминают, что за нарушение Правил благоустройства Курска законодательством предусмотрена ответственность в виде предупреждения или же штрафа: на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, юридическим лицам придётся раскошелиться за лень на 100 - 250 тысяч рублей.