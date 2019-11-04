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Новинки недели
Вчера, 15:43
Mika ''Tomorrow''
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Новая музыка
Марсу Нужны Любовники ''Выше''
Platforms ''Sweetness''
Mika ''Tomorrow''
Kraak & Smaak feat. Nic Hanson ''Say The Word''
A R I Z O N A ''Trouble''
Мачете ''Ныряй Без Остатка''
Video Kids ''Melody''
Hoodboi feat. Dirty Radio ''Water Runs Dry''
David Hasselhoff & Elliot Easton ''Head On''
James Blunt ''Champions''
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В Смоленске открылся региональный сервисный центр МКБ
Сегодня, 18:21
Крупнейший инвестор региона направил 4 млн рублей в Фатежский район
Сегодня, 18:16
Спасатели предупреждают курских автомобилистов о тумане
Сегодня, 17:41
В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода
Сегодня, 17:26
Три улицы в центре Курска на день останутся без отопления и горячей воды
Сегодня, 17:14
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