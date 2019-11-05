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Лента новостей / В регионе

Школьницы под Курском разрушили шесть могил на кладбище

В компании юных вандалов одна пятиклассница

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В Щиграх три школьницы осквернили местное кладбище. Девочки 13, 14 и 15 лет срывали надгробья и топтали могилы. Им удалось полностью разрушить аж шесть надгробий. 


Полиция уже нашла их. Это не составило особого труда — девочки всё снимали на телефон и сами выложили в сеть.

Известно, что в компании юных вандалов одна пятиклассница, ещё две девочки учатся в восьмом классе. Как уточняют в региональном УМВД, две школьницы местные, одна восьмиклассница приехала из Старого Оскола.


Сейчас полицейские устанавливают родственников усопших, чьи могилы осквернили дети. А действия школьниц квалифицированы как вандализм. Родителей несовершеннолетних вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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