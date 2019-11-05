Научно-практический форум собрал в Курске будущих железнодорожников

ТАКТ". Сразу на нескольких площадках проходили конкурсы профмастерства среди будущих железнодорожников.В преддверии Дня народного единства в Курском железнодорожном техникуме прошёл научно-практический форум «Единство науки, профессионализма и спорта». В мероприятии приняли участие представители более 20 учебных заведений 7 регионов России, сообщает телеканал "
Александр Беспалов, заместитель председателя профсоюзной организации Московской железной дороги: «На эти научно-практические конференции мы приглашаем не только регионы-соседи, но и области, находящиеся далеко от Курска. Стало традицией в нашем регионе, в железнодорожном техникуме проводить такие научно-практические конференции».
Конкурсы профмастерства на базе железнодорожного техникума проходят ежегодно. Сегодня снова соревновались коллективы локомотивных депо и путейцы.
Александр Беспалов: «Какой бы не был сегодня результат. Кто первый, второй, третий. Главное – мы сегодня едины. Накануне Дня единства такое мероприятие, наверное, полезно».
Павел Кандыбин учится на помощника машиниста электропоезда. В его семье все работали на железной дороге. Курянин решил продолжить династию железнодорожников.
Павел Кандыбин, студент Курского железнодорожного техникума: «Я недолго думая решил тоже стать железнодорожником. Учёба нравится, это действительно интересно понимать, как локомотив едет, за счёт чего».
Павел должен был максимально быстро и безошибочно разобрать и собрать автосцепное устройство. На это у него ушло всего 34 секунды.
Павел Кандыбин: «Результат не очень хороший. Мой коллега по команде собрал её за 22».
Кирилл Филатов ещё в детстве загорелся мечтой стать железнодрожником. Сейчас парень учится на последнем курсе и буквально через несколько месяцев станет монтёром путей. Суровые погодные условия и тяжёлая работа
его не пугает. Главное, уверен Кирилл – безопасность передвижения составов.
Кирилл Филатов, студент Курского железнодорожного техникума: «Ни в коем случае. При любой погоде путейцы всегда на дороге».
Финальным и, наверное, самым ответственным заданием для путейцев стала смена рельса. На его выполнение отводилось полчаса. Однако курская команда показала, пожалуй, лучший результат.
Кирилл Филатов: «Результат мы показали достаточно хороший: 5 минут 20 секунд – лучший из всех. Каждый год команда ЖД техникума показывает хорошие результаты. Всегда занимает первые места».
Ещё одним этапом конкурса стало испытание для будущих машинистов. Команде из двух человек было необходимо в течение 10 минут управлять составом на тренажёре. Двигаться предстояло по сложному участку Московской железной дороги.
Владимир Агеев, директор Курского железнодорожного техникума: «Всегда куряне славились своими умениями и в профессионализме, и в спорте. Мы стараемся воспитывать ребят таким образом, чтобы поддерживать в дальнейшем традиции нашего учебного заведения».
Научно-практический форум собрал в Курске будущих железнодорожников
В мероприятии приняли участие представители более 20 учебных заведений 7 регионов России