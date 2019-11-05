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Курск вошёл в тройку городов с самой дешёвой арендой «однушек»

Эксперты сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в 75 российских городах
Курск вошёл в тройку городов с самой дешёвой арендой «однушек»

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В Курске одна из самых низких по стране стоимость аренды жилья. Исследование провёл портал недвижимости Domofond.ru. 

Эксперты сравнили цены на аренду однокомнатных квартир в 75 российских городах. 

Наш город вошёл в тройку крупных областных центров с самой низкой ценой - в среднем за аренду «однушки» в месяц придётся заплатить 8 тысяч 411 рублей. Курск пропустил вперёд город Волжский Волгоградской области  - там аренда стоит 7 тысяч 927 и Стерлитамак (это республика Башкортостан), где квартиранты платят в среднем 8 тысяч 156 рублей. 
Как отмечают эксперты, курские цены почти вдвое ниже, чем по России— в среднем по стране это 16  тысяч 97 рублей в месяц.

Первое место по стоимости аренды жилья заняла Москва, там и самый высокий спрос на съёмное жильё. Месяц в столичной «однушке» обойдётся в 36 тысяч 436 рублей. Вторые по дороговизне подмосковные Химки - 27 тысяч 726 рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург - 24 тысяч 597 рублей.
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