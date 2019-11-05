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Специалисты Курскэнерго учат студентов экономить энергоресурсы

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» провели тематическое занятие по основам рационального использования энергоресурсов в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

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Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» провели тематическое занятие по основам рационального использования энергоресурсов в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятие прошло в Музее истории энергетики Курской области, в нем приняли участие 20 студентов 2 курса Курского электромеханического техникума (КЭМТ).

Энергетики познакомили учащихся КЭМТ с понятиями «энергосбережение» и «энергоэффективность», рассказали, какие природные ресурсы используются для получения электрической энергии, почему так важно экономично относиться к энергоресурсам. Студенты узнали, о различных энергосберегающих лампах, познакомились с их отличиями от обычных ламп накаливания. Специалисты филиала рассказали, как рационально и с наименьшими затратами использовать такие бытовые электроприборы, как холодильник, телевизор, утюг, электрический чайник.

«Наша задача, как специалистов, научить детей и подростков простым правилам, которые будут полезны для них сейчас и в будущем. От нашей работы зависит, насколько грамотными и экономными потребителями станут ребята во взрослой жизни», - пояснил начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Курскэнерго Александр Поздняков.

Курскэнерго уделяет большое внимание вопросу популяризации энергосбережения среди детей и подростков. Специалисты филиала регулярно проводят лекции и уроки энергосбережения в школах Курска и Курской области.

В общей сложности с начала года энергетики провели в учебных заведениях региона 72 тематических занятия. Еще более 20 уроков планируется провести до конца текущего года.

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