Специалисты Курскэнерго учат студентов экономить энергоресурсы
Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» провели тематическое занятие по основам рационального использования энергоресурсов в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Энергетики познакомили учащихся КЭМТ с понятиями «энергосбережение» и «энергоэффективность», рассказали, какие природные ресурсы используются для получения электрической энергии, почему так важно экономично относиться к энергоресурсам. Студенты узнали, о различных энергосберегающих лампах, познакомились с их отличиями от обычных ламп накаливания. Специалисты филиала рассказали, как рационально и с наименьшими затратами использовать такие бытовые электроприборы, как холодильник, телевизор, утюг, электрический чайник.
«Наша задача, как специалистов, научить детей и подростков простым правилам, которые будут полезны для них сейчас и в будущем. От нашей работы зависит, насколько грамотными и экономными потребителями станут ребята во взрослой жизни», - пояснил начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Курскэнерго Александр Поздняков.
Курскэнерго уделяет большое внимание вопросу популяризации энергосбережения среди детей и подростков. Специалисты филиала регулярно проводят лекции и уроки энергосбережения в школах Курска и Курской области.
В общей сложности с начала года энергетики провели в учебных заведениях региона 72 тематических занятия. Еще более 20 уроков планируется провести до конца текущего года.