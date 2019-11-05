«Мираторг» восстановил воинский мемориал в Хомутовском районе Курской области

Памятник в селе Поды является объектом культурного наследия

Курск, 05 ноября, АПХ «Мираторг», ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в РФ, в рамках своей благотворительной программы к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне профинансировал восстановление воинского мемориала в Хомутовском районе.«Мираторг» реализует в Курской области масштабные проекты по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Для выращивания животных создана собственная кормовая база. Холдинг обеспечил рабочими местами и достойной заработной платой уже около 3000 жителей региона. А налоговые отчисления предприятий в бюджет области имеют большое значение для социально-экономической сферы и способствуют развитию сельских районов.Политика социальной ответственности «Мираторга» включает корпоративные программы помощи нуждающимся и благотворительные проекты. Компания системно вносит вклад в сохранение исторического и культурного наследия. К 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне агрохолдинг профинансировал работы по восстановлению воинского мемориала в селе Поды Хомутовского района Курской области.Братская могила воинов Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны, расположена у здания средней школы. Памятник на братской могиле установлен в 1950 году. В ней захоронено 155 человек: фамилии 38 героев установлены, 117 солдат остались неизвестными. «Мираторг» направил на восстановление монумента порядка 120 тыс. рублей. Подрядная организация провела капитальный ремонт памятника и благоустроила прилегающую территорию. Принимали работы не только представители местной администрации, но и Подовская средняя общеобразовательная школа, на базе которой создан волонтерский отряд «Патриоты». Дети будут поддерживать чистоту вокруг обновленного постамента, сохраняя память о своих прадедах, ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны.«Памятник в селе Поды является объектом культурного наследия. Чтобы поддерживать его в достойном состоянии, администрации сельского совета приходится ежегодно изыскивать средства на ремонт. «Мираторг» откликнулся на просьбу администрации и принял решение полностью профинансировать восстановление мемориала. Помощь в сохранении памятника - не единственный благотворительный проект агрохолдинга в Хомуторском районе и в Курской области. Компания реализует масштабные программы по сохранению объектов культурного и духовного наследия, поддержке детских домов, сельских школ, социальных учреждений. «Мираторг» не только создает рабочие места и платит налоги, но и оказывает всестороннюю поддержку тем, кто в этом нуждается», - сообщили в пресс-службе АПХ «Мираторг».