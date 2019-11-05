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Лента новостей / В регионе

В Курске двое студентов воровали в супермаркетах дорогой кубинский ром

Их задержали с поличным во время совершения очередной кражи

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В Курске полицейские задержали двоих студентов, совершавших кражи из супермаркетов. 17-летние парень и девушка неоднократно выносили из магазина дорогой кубинский ром. Прячась за витринами, они складывали бутылки в сумку и, не заплатив, покидали торговый зал. 

Пропажу спиртного сотрудники магазина обнаружили во время инвентаризации. На записях камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели момент кражи и рассмотрели лица злоумышленников. 

Задержать студентов удалось с поличным во время совершения очередной кражи. Их доставили в отдел полиции для разбирательства, а бутылку рома вернули в магазин. 

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Студентам грозит до 5 лет тюрьмы.
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