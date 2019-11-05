В Курске двое студентов воровали в супермаркетах дорогой кубинский ром
Их задержали с поличным во время совершения очередной кражи
Пропажу спиртного сотрудники магазина обнаружили во время инвентаризации. На записях камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели момент кражи и рассмотрели лица злоумышленников.
Задержать студентов удалось с поличным во время совершения очередной кражи. Их доставили в отдел полиции для разбирательства, а бутылку рома вернули в магазин.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Студентам грозит до 5 лет тюрьмы.