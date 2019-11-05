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Курск в числе городов, которые получат гранты на развитие комфортной городской среды

В России презентовали первый индекс качества городской среды. Курск не может считаться городом с благоприятной средой
Курск в числе городов, которые получат гранты на развитие комфортной городской среды

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В России презентовали первый индекс качества городской среды. О методике расчёта и перспективах дальнейшего использования индекса рассказали зампредседателя Правительства России Виталий Мутко и министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Якушев. Губернатор Курской области Роман Старовойт также принял участие в заседании правительственной комиссии, сообщает ИА "Секунда".  Индекс - это не рейтинг, а инструмент мониторинга состояния города, отметил Виталий Мутко. 

Курск получил 171 балл. А теперь о том, что это значит. 

Специалисты учитывали ключевые современные принципы развития городов: приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизацию временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры. Всего 36 индикаторов, каждый из которых оценивался по десятибалльной шкале. Данные брались из открытых источников, в том числе из соцсетей, а также от субъектов и органов статистики. Города могли набрать максимум 360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов – городская среда считается благоприятной. Из соседних - это Тула - 217 баллов, Липецк - 197и Белгород - 215. Но не Курск. То есть наш город не может считаться городом с благоприятной средой. Только у Орла меньше, чем у нас - 169 баллов. 

Однако ещё не всё потеряно - как сообщили в пресс-службе региональной администрации, гранты на 45 миллиардов рублей на развитие комфортной городской среды получат 50 регионов с высокими темпами роста в этом году, в том числе Курская область. 

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