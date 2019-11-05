За выходные в трёх ДТП в Курской области погибли четыре человека

Из них два автомобилиста, один пешеход и один подросток

На минувших выходных в Курской области произошли три ДТП, в которых погибли четыре человека. Из них два автомобилиста, один пешеход и один подросток.Как сообщили в ГИБДД, в посёлке Иванино Курчатовского района 2 ноября около шести вечера возле дома №68 по улице Ленина влобовую столкнуличь "Хёндай Солярис", под управлением 48-леьнего водителя и ВАЗ-21102, пза рулём которого был 21-летний парень. Оба водителя скончались на месте.Ещё одна смертельная авария случилась в Медвенском районе и унесла жизнь 16-летнего подростка. Ночью 3 ноября, около двух часов в селе 1-я Гостомля 17-летний водитель, не имеющий права на управление ТС, на автомобиле «Фольксваген Поло», ехал со стороны села 1-я Гостомля в сторону села Гостомля, не справился с управлением, допустил съезд на обочину, где машина врезалась в дерево и загорелась. В результате водитель и его 18-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали в медвенскую ЦРБ, а ещё один пассажир 16 лет скончался на месте.В слободе Замостье Суджанского района под колёсами ВАЗа погиб пешеход. Эта авария произошла 4 ноября примерно в половину восьмого часа вечера. Возле дома №201 по улице Ленина 25-летний водитель ВАЗа-21150, двигаясь со стороны улицы Строительная Суджи в сторону села Махновка, допустил наезд на 57-летнего пешехода, находившегося на проезжей части дороги. Мужчина от полученных травм скончался на месте.