Молодой селянин в Курске ограбил женщину

Житель Касторенского района напал на курянку, когда та шла на работу

1 ноября на улице 2-я Щигровская Курска ограбили 30-летнюю женщину.Это случилось около половины восьмого утра, когда курянка шла на работу. На пути ей повстречался почувствовал молодой человек, отойдя от него на несколько шагов, женщина почувствовала сильный удар по голове и упала. Злоумышленник схватил её сумку и убежал. Курянка вместе со случайным прохожим попыталась догнать разбойника, но он сумел скрыться. Тогда она обратилась в полицию.По фото-ориентировке стражи порядка вычислили подозреваемого. Выяснилост, что родом он из Касторенского района, а в Курске снимает жильё на улице Ильича. Сотрудники уголовного розыска установили наблюдение за домом грабителя, а также на автовокзале и железнодорожной станции. Задержали злоумышленника, когда тот садился в поезд, направлявшийся до станции Касторное.У молодого человека обнаружили 30 тысяч рублей - половину похищенной у курянки суммы. Выяснилось, что на украденные деньги он успел купить себе новую одежду, планшет и другие вещи и собирался уехать к родителям, чтобы скрыться от следствия. Похищенную сумку он выбросил, но позже её нашли и приобщили к материалам дела, наряду с другими вещественными доказательствами.Ранее не судимый селянин теперь стал фигурантом уголовного дела, возбуждённом по части второй статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.