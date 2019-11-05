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Лента новостей / В регионе

Три улицы в центре Курска на день останутся без отопления и горячей воды

Причина - ремонт ветхого участка тепломагистрали по улице Карла Маркса
Три улицы в центре Курска на день останутся без отопления и горячей воды

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В Курске три центральных улицы на день останутся без отопления и горячей воды. Причина - ремонт ветхого участка тепломагистрали по улице Карла Маркса. 
Специалисты курского филиала ПАО "Квадра" проведут его завтра, 6 ноября. 

На время работ – с 8 утра до 10 вечера – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам: 

- пр-т Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 

- ул. К. Маркса, 72/19, /20, /21, /22, /10, /11, /12, /8, /9, /7, /6, /5, /4, /3, /2, /1, 

- пр-д Светлый, 9 ,5, 1, 2, 3, 13, 4, 4а, 8, 6, 11а, 11, 

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