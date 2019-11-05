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В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода

Авария произошла 3 ноября примерно в 21.35 возле дома №53 по улице Республиканская
В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода

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3 ноября примерно в 21.35 возле дома №53 по улице Республиканская Курска неустановленный водитель, управляя 

неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны улицы Союзная, в направлении улицы 2-я Рабочая, допустил наезд на 53-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 

В результате ДТП мужчину с ранением доставили в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.


Также в Курске 4 ноября под машину попала 72-летняя пенсионерка. Её сбил 31-летний водитель ВАЗа-2112 возле дома №19 по улице Союзная. Авария произошла примерно в половину шестого часа вечера. Отмечается, что старушка  переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате пожилую женщину с ранением госпитализировали. 
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