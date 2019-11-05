В Курске ищут водителя, сбившего на "зебре" пешехода

Авария произошла 3 ноября примерно в 21.35 возле дома №53 по улице Республиканская

3 ноября примерно в 21.35 возле дома №53 по улице Республиканская Курска неустановленный водитель, управляянеустановленным автомобилем, двигаясь со стороны улицы Союзная, в направлении улицы 2-я Рабочая, допустил наезд на 53-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу.В результате ДТП мужчину с ранением доставили в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.Также в Курске 4 ноября под машину попала 72-летняя пенсионерка. Её сбил 31-летний водитель ВАЗа-2112 возле дома №19 по улице Союзная. Авария произошла примерно в половину шестого часа вечера. Отмечается, что старушка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате пожилую женщину с ранением госпитализировали.