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Спасатели предупреждают курских автомобилистов о тумане

Порывистый ветер, дождь, туман. Какая погода ждёт курян в ближайшие сутки
Спасатели предупреждают курских автомобилистов о тумане

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Спасатели предупреждают курских автомобилистов о тумане. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет блачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Местами туман. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура по области ночью составит 5-10º тепла, днём столбик термометра поднимется до 11-16º.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.  

Также в Мчс советуют, попав в туман, выбирать ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр. В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч.

Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане, отмечают спасатели: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает 20 метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.
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