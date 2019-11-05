Крупнейший инвестор региона направил 4 млн рублей в Фатежский район

ТАКТ".Компания «Мираторг» в этом году направила около четырех миллионов рублей на решение социально-значимых проблем Фатежского района. В селе Хмелевое были отремонтированы проселочные дороги и произведен капитальный ремонт дома культуры. А в деревне Жердево крупнейший инвестор региона выделил средства на восстановление крыши ДК и ФАПа. Об этом сообщает телеканал "
Крупнейший инвестор региона – компания «Мираторг» - оказывает активную социальную поддержку населения Фатежского района. Например, в здании Молотычевского дома культуры еще никогда не проводился капитальный ремонт. И как только местная администрация оформила все необходимые документы на собственность, остро стал вопрос о проведении ремонтно-строительных работ.
Ирина Воронина, глава Молотычевского сельсовета: «Столкнулись с такой проблемой, что по сути дела некому было оплатить смету. Тогда мы обратились к Прохорову Владимиру Ивановичу. Он не отказал нам в нашей просьбе. И было перечислено 78 тысяч именно на смету».
В доме культуры уже завершается внутренняя отделка помещения. Здесь заменят полы, потолки, покрасят стены. Молотычевский ДК очень важен для местной школы. В нем проводят различные мероприятия, организованы кружки и библиотека. Также компания «Мираторг» оказала помощь населению и в насыпи проселочных дорог. В селе Хмелевое на улице Низовка оказались отрезанными от центра 7 жилых домов. Дети не могли добраться до школы во время распутицы, а пожилым людям приходилось встречать медиков Скорой помощи у самого начала дороги.
Светлана Красникова: «Дороги этой не было, сколько я живу. Сейчас у меня детки маленькие. Поэтому большая проблема была водить их в школу. Никогда не пройдешь. У них слезы, они приходили всегда грязные. Сейчас, слава богу, дорогу сделали, разровняли. Зимой еще хотя бы как, а вот как начинается весеннее таяние, если лето дождливое, то и лето, если осень дождливая, то и осень. И получается, чуть ли не круглый год вот это вот все. Детки маленькие, часто болеют, тоже приходилось то в больницу, то еще какие-то проблемы. Все это было очень трудно. Спасибо всем, кто помог».
Насыпная дорога протяженностью 700 метров стала для жителей Низовки настоящим спасением. Не исключение и соседняя улица. Осенью прошлого года компания «Мираторг» обеспечила полную перевозку и укладку щебня для почти двухкилометровой проселочной дороги.
Сергей Мишин: «Не было дороги. Оставляли машину там, за 2 километра. Ходили пешком, грязь. Разгружал стройматериал там, потом просил фермеров местных, на тракторах перевозили, переезжали. На лошадках, на подводах. Сейчас дорожка есть. Вообще идеально. Супер».
Ирина Воронина, глава Молотычевского сельсовета: «Конечно, как всегда стоит вопрос сложности при перевозке данного щебня. Я обратилась в «Мираторг». Они, конечно, не отказали. Потому что затраты при перевозке щебня тоже значительные. Щебень обходится дешевле, чем его перевозка. Поэтому надеемся, что в ближайшее время 1000 тонн щебня, которая нам была выделена, мы ее закончим перевозить. Потому что это не только этот участок дороги, но и еще есть у нас участки дороги, на которые возится щебень именно в этот период».
В феврале этого года в деревне Жердево из-за сильных снегопадов обрушилась крыша в сельском доме культуры. В этом же здании был расположен и ФАП. Компания «Мираторг» не оставила местных жителей наедине с проблемой. Инвестор выделил средства в размере трёхсот девяносто пяти тысяч на реконструкцию крыши.
Валентина Быстрякова, Глава Банинского сельсовета: «Решили обратиться в компанию «Мираторг» на имя ген. директора Владимира Ивановича Прохорова по оказанию помощи. Мы были услышаны, и уже в течение лета наш клуб отремонтирован. И на сегодня он функционирует».
На территории Жердево сейчас проживает около двухсот человек. И в основном всё работоспособное население трудоустроено в компании «Мираторг». Поэтому крупнейший инвестор региона никогда не отказывает в помощи и поддержке местным жителям. В этом году холдинг направил в Фатежский район около четырех миллионов рублей на решение социально-значимых проблем населения.
Крупнейший инвестор региона направил 4 млн рублей в Фатежский район
В селе Хмелевое были отремонтированы проселочные дороги и произведен капитальный ремонт дома культуры