В Курской области определили места регистрации участников итогового сочинения
Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) - 4 декабря 2019 года
Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) - 4 декабря 2019 года, дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.
Регистрация участников осуществляется не позднее, чем за две недели до дня проведения итогового сочинения.
Оно является условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и проводится для обучающихся одиннадцатых классов и экстернов.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) школьники должны подать заявления в свои школы, а экстерны – в образовательные организации по своему выбору.
Те, у кого об обучении имеется справка, для участия должны зарегистрироваться, по их желанию, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых они восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Все остальные регистрируются в органе, осуществляющем управление в сфере образования муниципального района или городского округа по месту прописки или проживания участника.
С результатами итогового сочинения (изложения) можно ознакомиться в местах регистрации.
Подробную информацию об организации и проведении сочинения (изложения), в том числе нормативные документы, инструктивно-методические материалы, можно найти на Официальном информационном портале единого государственного экзамена и на портале информационной поддержки ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области в разделе Итоговое сочинение (изложение).