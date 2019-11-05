В Смоленске открылся региональный сервисный центр МКБ

live24.ru.В городе Смоленск заработал региональный сервисный центр, принадлежащий ПАО «Московский кредитный банк». Отдел, занимающийся открытием и сопровождением счетов по управлению сопровождением пассивных операций, первым развернул на данной площадке свою работу, пишет
Благодаря открытию в областной столице данного регионального сервисного центра клиенты МКБ смогут открывать счета и вносить корректировки, а также заводить профили в АБС значительно быстрее – с использованием скан-копий. По словам Сергея Путятинского, занимающего в МКБ должность заместителя председателя правления данного финансово-кредитного учреждения, перемещение операционной функции в другой город поспособствует снижению стоимости операционного сопровождения наряду с увеличением объёмов предпринимательской деятельности, а также это будет содействовать расширению регионального присутствия МКБ.
«Расстояние от Москвы до Смоленска – не более 400 км. Этот город – административный центр региона, непосредственно граничащего с Подмосковьем. При выборе населённого пункта мы обращали внимание, наряду с другими факторами, и на то, что в Смоленске функционирует свыше 15-ти госвузов», – подчеркнул специалист, отдельно отметив смоленские филиалы РАНХиГС, Финуниверситета при Правительстве РФ, РЭУ им. Г. Плеханова, СмолГУ.
Стоит напомнить, что ПАО МКБ является универсальной коммерческой частной финансово-кредитной организацией, дата основания которой – 1992 год. Учреждением предоставляется полный спектр банковских услуг, ими могут воспользоваться не только корпоративные и частные клиенты, но также и другие банки.
Бенефициарный владелец МКБ – российский предприниматель Роман Авдеев. Банк числится в утверждённом Центробанком перечне системно важных финансово-кредитных организаций. Как гласят сведения, которые содержатся в авторитетном банковском рэнкинге «Интерфакс-100», по результатам предшествующего года МКБ вошёл в «тройку» частных банков с наиболее объёмными активами.
То, что МКБ надёжен и устойчив, подтверждают рейтинги следующих передовых отечественных и международных агентств: два «А» – от АКРА и «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's, «ВВ-» от S&P, «BB» от Fitch.
В Смоленске открылся региональный сервисный центр МКБ
Бенефициарный владелец МКБ – российский предприниматель Роман Авдеев.