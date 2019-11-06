В Фатежском районе прокуратура требует от местных властей обеспечить селян питьевой водой
Администрация сельсовета своевременно не провела капремонт водонапорной башни
Установлено, что администрация сельсовета своевременно не провела капремонт водонапорной башни. В результате население деревни осталось без качественной питьевой воды. При этом людям о плохом качестве воды не сообщили, а подвоз питьевой воды не организовали.
Прокурор Фатежского района внес главе сельсовета представление, в котором потребовал устранить нарушения и провести капитальный ремонт водонапорной башни.
Также в отношении главы администрации сельсовета возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления), сообщили в областной прокуратуре.
Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений ведомство намерено проконтролировать.