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В Фатежском районе прокуратура требует от местных властей обеспечить селян питьевой водой

Администрация сельсовета своевременно не провела капремонт водонапорной башни

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В прокуратуру Фатежского района Курской области обратились местные жители, которые лишены питьевой воды. 

Установлено, что администрация сельсовета своевременно не провела капремонт водонапорной башни. В результате население деревни осталось без качественной питьевой воды. При этом людям о плохом качестве воды не сообщили, а подвоз питьевой воды не организовали.

Прокурор Фатежского района внес главе сельсовета представление, в котором потребовал устранить нарушения и провести капитальный ремонт водонапорной башни.

Также в отношении главы администрации сельсовета возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления), сообщили в областной прокуратуре.

Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений ведомство намерено проконтролировать.  
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