Лобовое столкновение на курской трассе убило пять человек

На 13-м километре трассы Щигры — Колпна столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ

Сегодня рано утром, примерно в 4 часа в Курской области произошла авария, в которой погибли пять человек и один получил ранения. На 13-м километре трассы Щигры — Колпна столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ с прицепом, груженый зерном.В результате удара иномарку буквально смяло, после чего её, зажатую под бампером грузовика, протащило несколько десятков метров до обочины. В салоне находилось пять человек в возрасте от 19 до 25 лет, водителю было 24 года. Все погибли на месте. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. Все они жители Орловской области.В столкновении также пострадал водитель грузовика, его с травмами различной степени тяжести доставили в щигровскую райбольницу.Причиной ДТП, как предполагают полицейские, стал выезд легковушки на полосу встречного движения.В результате аварии трасса оказалась перекрыта, место происшествия автомобили объезжают по грунтовой дороге в режиме реверсивного движения. Ведется следствие.