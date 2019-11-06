Лобовое столкновение на курской трассе убило пять человек
На 13-м километре трассы Щигры — Колпна столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ
В результате удара иномарку буквально смяло, после чего её, зажатую под бампером грузовика, протащило несколько десятков метров до обочины. В салоне находилось пять человек в возрасте от 19 до 25 лет, водителю было 24 года. Все погибли на месте. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. Все они жители Орловской области.
В столкновении также пострадал водитель грузовика, его с травмами различной степени тяжести доставили в щигровскую райбольницу.
Причиной ДТП, как предполагают полицейские, стал выезд легковушки на полосу встречного движения.
В результате аварии трасса оказалась перекрыта, место происшествия автомобили объезжают по грунтовой дороге в режиме реверсивного движения. Ведется следствие.