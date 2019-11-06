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Лобовое столкновение на курской трассе убило пять человек

На 13-м километре трассы Щигры — Колпна столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ
Лобовое столкновение на курской трассе убило пять человек

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Сегодня рано утром, примерно в 4 часа в Курской области произошла авария, в которой погибли пять человек и один получил ранения. На 13-м километре трассы Щигры — Колпна столкнулись легковой автомобиль Audi и КамАЗ с прицепом, груженый зерном.

В результате удара иномарку буквально смяло, после чего её, зажатую под бампером грузовика, протащило несколько десятков метров до обочины. В салоне находилось пять человек в возрасте от 19 до 25 лет, водителю было 24 года. Все погибли на месте. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля. Все они жители Орловской области.

В столкновении также пострадал водитель грузовика, его с травмами различной степени тяжести доставили в щигровскую райбольницу.

Причиной ДТП, как предполагают полицейские, стал выезд легковушки на полосу встречного движения.

В результате аварии трасса оказалась перекрыта, место происшествия автомобили объезжают по грунтовой дороге в режиме реверсивного движения. Ведется следствие.


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