Курский спасатель изобрёл безопасную свечу

Основной принцип самозатухающей свечи в том, чтобы открытое пламя потухло самостоятельно на определённой высоте

Очень полезную вещь изобрёл курский спасатель - начальник сектора судебных экспертиз испытательно-пожарной лаборатории Владимир Горбулин. Он придумал безопасную самозатухающую свечу. Суть изобретения проста - перед изготовлением на фитиль устанавливается специальная защитная трубочка из негорючего материала. И по мере прогорания свечи огонь, доходя до неё, затухает. Основной принцип самозатухающей свечи в том, чтобы открытое пламя потухло самостоятельно на определённой высоте. После затухания зажечь её уже невозможно, так как изолятор начинается от нижнего торца свечи.Изобретатель говорит, что, если пользоваться такой свечой, материальный ущерб и гибель людей на пожарах заметно сократится. Особенно полезно будет изобретение в преддверии новогодних праздников, когда свечи используются повсеместно, в том числе, и вблизи маленьких детей.У этого изобретения есть своя предыстория, неразрывно связанная с изобретателем, говорят в региональном МЧС. Долгие годы Владимир Горбулин служит в испытательно-пожарной лаборатории Курской области, личный состав которой занимается установлением причин пожаров, как правило, с гибелью людей. И зачастую жертвами огня становятся дети.- Самое страшное в моей работе – сталкиваться со смертью ребёнка, а иногда и нескольких сразу, - рассказывает спасатель. – До сих пор не могу забыть пожар в Кореневском районе, в котором погибли оставленные без присмотра брат с сестрой. В доме не было электричества, и по результатам экспертиз было установлено, что источником огня стала именно непотушенная свеча.Патент спасатель уже получил, когда поступит ноу-хау в производство и сколько будет стоить не уточняется. Но в пресс-службе ведомства говорят, что самозатухающая свеча будет не дороже обычной.