  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
---

Курский спасатель изобрёл безопасную свечу

Основной принцип самозатухающей свечи в том, чтобы открытое пламя потухло самостоятельно на определённой высоте
Курский спасатель изобрёл безопасную свечу

Читайте также

Очень полезную вещь изобрёл курский спасатель - начальник сектора судебных экспертиз испытательно-пожарной лаборатории Владимир Горбулин. Он придумал безопасную самозатухающую свечу. Суть изобретения проста - перед изготовлением на фитиль устанавливается специальная защитная трубочка из негорючего материала. И по мере прогорания свечи огонь, доходя до неё, затухает. Основной принцип самозатухающей свечи в том, чтобы открытое пламя потухло самостоятельно на определённой высоте. После затухания зажечь её уже невозможно, так как изолятор начинается от нижнего торца свечи.

Изобретатель говорит, что, если пользоваться такой свечой, материальный ущерб и гибель людей на пожарах заметно сократится. Особенно полезно будет изобретение  в преддверии новогодних праздников, когда свечи используются повсеместно, в том числе, и вблизи маленьких детей.

У этого изобретения есть своя предыстория, неразрывно связанная с изобретателем, говорят в региональном МЧС. Долгие годы Владимир Горбулин служит в испытательно-пожарной лаборатории Курской области, личный состав которой занимается установлением причин пожаров, как правило, с гибелью людей. И зачастую жертвами огня становятся дети.

- Самое страшное в моей работе – сталкиваться со смертью ребёнка, а иногда и нескольких сразу, - рассказывает спасатель. – До сих пор не могу забыть пожар в Кореневском районе, в котором погибли  оставленные без присмотра брат с сестрой. В доме не было электричества, и по результатам экспертиз было установлено, что источником огня стала именно непотушенная свеча.

Патент спасатель уже получил, когда поступит ноу-хау в производство и сколько будет стоить не уточняется. Но в пресс-службе ведомства говорят, что самозатухающая свеча будет не дороже обычной.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская прокуратура закрыла сайт, на котором продавали магниты для счётчиков

Виктор Карамышев в День добрых дел подарил семье Ивановых мультиварку

В курской школе-интернате №2 появятся новые лифты

В Курской области любителя пьяной езды отправили в колонию

Курская делегация обсудила массовую гибель пчёл на первом съезде пчеловодов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске