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В селе под Курском «Народный бюджет» помог построить дорогу

150 тысяч рублей удалось собрать селянам, чтобы решить проблему бездорожья
В селе под Курском «Народный бюджет» помог построить дорогу

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В селе Кобылки Глушковского района Курской области построили дорогу. Сделать это помог проект «Народный бюджет».

Местные жители не раз жаловались не бездорожье и обращались к властям. Прокладывать дорожное полотно здесь начали в прошлом году за счёт средств районного бюджета.

В этом году строительство автомобильной дороги протяжённостью 450 метров продолжили по улицам Советской и Береговой в селе Кобылки. Строительство второго этапа велось в рамках проекта «Народный бюджет». На его реализацию направилио 3,2 млн рублей. Из них 1,8 млн рублей - областной бюджет, 1,3 млн рублей – направил муниципальный район, 150 тысяч рублей – средства, которые удалось собрать селянам.


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