Курянка отсудила у "РЖД" больше 100 тысяч

Женщина упала на железнодорожном вокзале и сломала руку

Жительница Курска упала на железнодорожном вокзале и отсудила у "РЖД" больше 100 тысяч рублей.Женщина говорит, что 31 октября прошлого года приехала на поезде из Москвы, спустилась в тоннель подземного перехода и там ногой зацепилась за выступ перед дверью. В результате она упала спиной на плиточный пол тоннеля и сломала руку.Суд первой инстанции в иске отказал. А вот суд апелляционной инстанции - Курский областной суд - решил по-другому и иск удовлетворил, хоть и частично. Курянка требовала у "РЖД" 600 тысяч, суд присудил ей 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда и ещё 30 с небольшим тысяч - на судебные расходы.