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Курская область – в пятёрке лучших по производству зерна

С таким названием вышло интервью и.о. председателя комитета АПК Курской области Ивана Музалева медиа-холдингу РБК
Курская область – в пятёрке лучших по производству зерна

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"Курская область – в пятёрке лучших по производству зерна". С таким названием вышло интервью и.о. председателя комитета АПК Курской области Ивана Музалева медиа-холдингу РБК.

Разговор шёл о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства в регионе, итогах уборочной кампании, импортозамещении и обеспечении продовольственной безопасности, рынке сельхозпродукции, господдержке аграриев, модернизации и инвестиционных проектах в АПК. На сегодня намолочено более 4,8 млн тонн зерна. Объём собранных зерновых культур может превысить прошлогодние показатели на 300 тысяч тонн.

Иван Музалев также рассказал о важнейшем направлении - создании селекционно-семеноводческих центров, направленных на увеличение производства высококачественных семян. Кроме того, в интервью был затронут вопрос технического переоснащения агропромышленного комплекса Курской области.

Регион включился в решение задач по созданию высокопроизводительного экспортно-ориентированного потенциала агропромышленного комплекса. 

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