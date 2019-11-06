С таким названием вышло интервью и.о. председателя комитета АПК Курской области Ивана Музалева медиа-холдингу РБК

"Курская область – в пятёрке лучших по производству зерна". С таким названием вышло интервью и.о. председателя комитета АПК Курской области Ивана Музалева медиа-холдингу РБК.Разговор шёл о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства в регионе, итогах уборочной кампании, импортозамещении и обеспечении продовольственной безопасности, рынке сельхозпродукции, господдержке аграриев, модернизации и инвестиционных проектах в АПК. На сегодня намолочено более 4,8 млн тонн зерна. Объём собранных зерновых культур может превысить прошлогодние показатели на 300 тысяч тонн.Иван Музалев также рассказал о важнейшем направлении - создании селекционно-семеноводческих центров, направленных на увеличение производства высококачественных семян. Кроме того, в интервью был затронут вопрос технического переоснащения агропромышленного комплекса Курской области.Регион включился в решение задач по созданию высокопроизводительного экспортно-ориентированного потенциала агропромышленного комплекса.