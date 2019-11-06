В Курске стартовал масштабный театральный фестиваль «Авансцена»

ТАКТ".По данным Министерства культуры в прошлом году курский драмтеатр занял почётное второе место по посещаемости. Согласно полученным данным, спектакли посмотрели больше 172 тысяч зрителей. В текущем году, который объявлен Годом театра, количество зрителей значительно увеличилось, сообщает телеканал "
Куряне с удовольствием принимают участие во всех театральных проектах. Поэтому в региональном комитете по культуре было решено организовать первый театральный фестиваль "Авансцена".
Валерий Яковлев, и.о. председателя комитета по культуре Курской области: «Мы устроили некий мозговой штурм и решили, почему бы не сделать фестиваль? Привлечь известные коллективы, привлечь коллективы не столь отдалённые географически по расположению. И сделать для нашего зрителя такой подарок, можно сказать. Интересный проект, которого не было до этого момента».
Программа фестиваля достаточно насыщенная. Зрителя ждут моноспектакли, интерактивные постановки, мастер-классы и арт-встречи.
Валерий Яковлев: «Мы ещё увидим встречи с ведущими актёрами, с режиссёрами. То есть для публики мы постарались сделать как можно разнообразнее афишу».
Стартовал фестиваль с атмосферного вечера «Поэзия в женском костюме». На малой сцене актрисы курского драмтеатра читали для собравшихся свои любимые произведения. Грусть, нежность и страсть – три оттенка любви, которые мастерски сплели в единое «кружево» Мария Нестерова, Вероника Богдель и Дарья Ковалёва.
Елена Гордеева, режиссер поэтического вечера, актриса Курского драматического театра: «Всё это объединилось, когда мы встретились и они начали читать полюбившиеся им стихотворения, всё вылилось вот в такую композицию. Это импровизация, это работа с тем, что уже у тебя накоплено и сделано. Такие проекты очень полезны, потому что люди не так много знают поэзию. Не так много её слушают или читают. Поэтому когда это делают профессиональные красивые актрисы, мне кажется, это всегда любопытно.
Участие в поэтическом вечере для Дарьи Ковалёвой стало отличной возможностью разнообразить привычный график репетиций и спектаклей.
Дарья Ковалёва, актриса Курского драматического театра: «Я давно хотела прочитать не лирическое, а что-то яркое, сочное, непохожее. Может быть, в каких-то отношениях с претензией к мужчинам. У меня допустим одно из любимых произведений это редондилья Хуаны де ла Круз. Она считается вторым Шекспиром».
Такого масштабного и продолжительного театрального фестиваля в Курске ещё не проводили. Завершится он 1 декабря торжественным закрытием Года театра. Если мероприятие найдёт отклик у курского зрителя, в комитете по культуре обещают сделать фестиваль ежегодным.
В Курске стартовал масштабный театральный фестиваль «Авансцена»
Зрителя ждут моноспектакли, интерактивные постановки, мастер-классы и арт-встречи