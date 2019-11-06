Курская делегация обсудила массовую гибель пчёл на первом съезде пчеловодов

Пасечники решили обратиться в Госдуму

На минувших выходных в Ростов-на-Дону прошёл первый съезд промышленных пчеловодов Таможенного Союза. На него съехались представителя 50 регионов России, а также Латвии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Побывали там и пчеловоды из Курской области - Владислав Косинов, Михаил Тютюнник и Вячеслав Сычов.Обсудили на съезде такую важную проблему, как химические потравы пчёл, чтобы избежать повторения их массовой гибели в дальнейшем. Пасечники решили обратиться в Госдуму, чтобы внесли законопрект о запрете использования сельхозпроизводителями ядохимикатов первого и второго класса.«В борьбе с химическими потравами нужна помощь и позиция государства. На съезде речь шла также о создании коммерческой структуры — кооператива, через который в дальнейшем российские пчеловоды могут выходить на Международный рынок», - рассказал курский пчеловод Владислав Косинов.Также пасечники делились опытом и давали друг другу советы по технологии хорошего товарного медосбора, рассказывали о современных методах лечения болезней пчёл и профилактических мероприятиях. В центре внимания были и вопросы правового регулирования производства органически чистой продукции, механизмы её поставки на международный рынок, кластеризации в пчеловодстве и применения цифровых технологий.