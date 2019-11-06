  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская делегация обсудила массовую гибель пчёл на первом съезде пчеловодов

Пасечники решили обратиться в Госдуму
Курская делегация обсудила массовую гибель пчёл на первом съезде пчеловодов

Читайте также

На минувших выходных в Ростов-на-Дону прошёл первый съезд промышленных пчеловодов Таможенного Союза. На него съехались представителя 50 регионов России, а также Латвии, Казахстана, Белоруссии и Украины. Побывали там и пчеловоды из Курской области - Владислав Косинов, Михаил Тютюнник и Вячеслав Сычов. 

Обсудили на съезде такую важную проблему, как химические потравы пчёл, чтобы избежать повторения их массовой гибели в дальнейшем. Пасечники решили обратиться в Госдуму, чтобы внесли законопрект о запрете использования сельхозпроизводителями ядохимикатов первого и второго класса. 

«В борьбе с химическими потравами нужна помощь и позиция государства. На съезде речь шла также о создании коммерческой структуры — кооператива, через который в дальнейшем российские пчеловоды могут выходить на Международный рынок», - рассказал курский пчеловод Владислав Косинов.

Также пасечники делились опытом и давали друг другу советы по технологии хорошего товарного медосбора, рассказывали о современных методах лечения болезней пчёл и профилактических мероприятиях. В центре внимания были и вопросы правового регулирования производства органически чистой продукции, механизмы её поставки на международный рынок, кластеризации в пчеловодстве и применения цифровых технологий. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская прокуратура закрыла сайт, на котором продавали магниты для счётчиков

Виктор Карамышев в День добрых дел подарил семье Ивановых мультиварку

В курской школе-интернате №2 появятся новые лифты

В Курской области любителя пьяной езды отправили в колонию

В Курской области уменьшили прожиточный минимум

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске