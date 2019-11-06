Виктор Карамышев в День добрых дел подарил семье Ивановых мультиварку

ТАКТ".В День добрых дел Виктор Карамышев посетил дом четы Ивановых. Глава города приехал не с пустыми руками – многодетной семье градоначальник подарил мультиварку, сообщает телеканал "
Семья действительно большая. Супруги Татьяна и Вячеслав воспитывают четверых детей. Танюша, самая младшая - приемная. Во время беседы за чашкой чая, хозяева поделились с градоначальником трогательной историей: Несколько лет назад заболела старшая дочь, Ульяна. Курские врачи поставили ей тяжелый диагноз, однако в Санкт-Петербурге его не подтвердили.
Татьяна Иванова: «Мне приснился сон, я тогда в детском саду ещё работала: бегают дети, много деток, и женщина их собрать не может. Я со своими тогда ещё двумя иду. Она говорит мне: «Помогите, возьмите хотя бы одного!». Я говорю: «Нет, чужого – ни в коем случае, у меня свои есть», она отвечает: «Возьмите одного», в ответ: «С вашей девочкой все будет хорошо!». Я проснулась и говорю: «Господи! Если все будет хорошо, возьмем мы ребенка!».
Дети – главная гордость супругов Татьяны и Вячеслава. Иван и Михаил занимаются рукопашным боем и флористикой. Ульяна – играет на гуслях.
На русском народном инструменте 12-летняя Ульяна занимается почти шесть лет. Юная исполнительница – неоднократная участница региональных и международных музыкальных фестивалей.
Ульяна Иванова: «Изначально я хотела идти на фортепиано, но не оказалось мест, тогда мне предложили: домбра, гусли или балалайка. Т.к. я не знала что такое гусли, я решила пойти именно на гусли».
Семья Ивановых не раз удостаивалась высоких наград, к примеру, звания «Семья Соловьиного края».
Виктор Карамышев, глава города Курска: «Я рад посетить семью Ивановых, пожать им руку за то, что они делают ежедневно своей жизнью и показывают другим пример, как нужно относиться к людям, которые нас окружают, как нужно воспитывать детей. Хотелось бы, чтобы в Курске таких семей становилось как можно больше».
Сейчас чета Ивановых за счет средств материнского капитала завершает строительство дома. Виктор Карамышев пообещал оказать семье всестороннюю поддержку.
Виктор Карамышев в День добрых дел подарил семье Ивановых мультиварку
В День добрых дел Виктор Карамышев посетил дом многодетной семьи Ивановых