В Курской области любителя пьяной езды отправили в колонию

В прошлом году мужчина уже был осуждён за вождение в пьяном виде

Житель Обоянского района Курской области лишился свободы из-за того, что частенько садился за руль не трезвым.Ночью 6 июня этого года 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Фольксваген Пассат». На одной из улиц Обояни его остановил инспектор ДПС. Во время беседы опытный полицейский выявил у водителя признаки алкогольного опьянения, позже это подтвердило медосвидетельствование.Дальнейшая проверка показала, что в 2018 году мужчина уже был осуждён за вождение в пьяном виде. Тогда ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 8 месяцев. Но эти меры автомобилиста не вразумили. Теперь ближайшие полгода по приговору суда селянин проведёт в колонии-поселение.