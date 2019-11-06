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В Курской области любителя пьяной езды отправили в колонию

В прошлом году мужчина уже был осуждён за вождение в пьяном виде
В Курской области любителя пьяной езды отправили в колонию

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Житель Обоянского района Курской области лишился свободы из-за того, что частенько садился за руль не трезвым. 

Ночью 6 июня этого года 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Фольксваген Пассат». На одной из улиц Обояни его остановил инспектор ДПС. Во время беседы опытный полицейский выявил у водителя признаки алкогольного опьянения, позже это подтвердило медосвидетельствование.

Дальнейшая проверка показала, что в 2018 году мужчина уже был осуждён за вождение в пьяном виде. Тогда ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 8 месяцев. Но эти меры автомобилиста не вразумили. Теперь ближайшие полгода по приговору суда селянин проведёт в колонии-поселение. 
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