В курской школе-интернате №2 появятся новые лифты

Работы по монтажу начнутся уже в этом году, а сдать лифты в эксплуатацию должны в июне следующего года

В курской школе-интернате №2 появятся два новых лифта для обеспечения доступной среды. Работы по монтажу начнутся уже в этом году, а сдать лифты в эксплуатацию должны в июне следующего года.В интернате обучаются 157 детей, среди них сироты и оставшиеся без попечения родителей. Один из самых известных воспитанников – курский спортсмен Андрей Садкевич - чемпион России по паурлифтингу в своей возрастной категории и занимающий 4 место в стране среди взрослых соперников.Для воспитанников здесь есть два различных типа классов: инклюзивные общеобразовательные и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены реабилитационные программы. В медицинском блоке есть кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры и бальнеотерапии.В планах обеспечить оказание медицинской помощи в этом учреждении не только для его воспитанников, но и для всех детей, которые в ней нуждаются, отметила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко.Заместитель губернатора Александр Чуркин в ходе визита в школу-интернат ознакомился с проектно-сметной документацией, в соответствии с которой будет идти строительство лифтов, осмотрел медицинский блок, а также пообщался с детьми и педагогами.