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Курская прокуратура закрыла сайт, на котором продавали магниты для счётчиков

В ходе мониторинга сети Интернет ведомство выявило сайт, на котором продавались специальные приспособления
Курская прокуратура закрыла сайт, на котором продавали магниты для счётчиков

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Прокуратура Октябрьского района в судебном порядке добилась признания запрещённой к распространению информации о продаже магнитов для коммунальных приборов учёта. 

В ходе мониторинга сети Интернет ведомство выявило сайт, на котором продавались специальные приспособления для искажения показаний счётчиков воды, электроэнергии и газа. Информация находилась в свободном доступе - купить магниты можно было легко, тамже была и подробная инструкция по их использованию.

Эта информация является незаконной и побуждает потребителей к совершению противоправных действий, отмечают в прокуратуре.

Прокурор Октябрьского района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал признать информацию запрещённой к распространению на территории России. Требования прокурора удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу его направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц сайтов в Единый реестр информации, распространение которой в нашей стране запрещено.

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