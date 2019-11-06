Курская прокуратура закрыла сайт, на котором продавали магниты для счётчиков

В ходе мониторинга сети Интернет ведомство выявило сайт, на котором продавались специальные приспособления

Прокуратура Октябрьского района в судебном порядке добилась признания запрещённой к распространению информации о продаже магнитов для коммунальных приборов учёта.В ходе мониторинга сети Интернет ведомство выявило сайт, на котором продавались специальные приспособления для искажения показаний счётчиков воды, электроэнергии и газа. Информация находилась в свободном доступе - купить магниты можно было легко, тамже была и подробная инструкция по их использованию.Эта информация является незаконной и побуждает потребителей к совершению противоправных действий, отмечают в прокуратуре.Прокурор Октябрьского района направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал признать информацию запрещённой к распространению на территории России. Требования прокурора удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу его направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц сайтов в Единый реестр информации, распространение которой в нашей стране запрещено.