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Мэр Курска поручил взять работу общественного транспорта под жёсткий контроль

Нерадивых перевозчиков будут наказывать
Мэр Курска поручил взять работу общественного транспорта под жёсткий контроль

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Глава Курска Виктор Карамышев с заместителем главы горадминистрации Василием Волобуевым, директором департамента пассажирского транспорта Григорием Богачевым и руководителем городской центральной диспетчерской службы Евгением Старковым обсудил меры по контролю работы городского общественного транспорта.

Куряне часто жалуются на перебои в расписании движения автобусов. Как рассказал Евгений Старков, некоторые водители отключают систему «Глонасс», чтобы их работу было невозможно проконтролировать.

- Таких нарушителей немного, не более 10% от общего числа, - пояснил директор ЦДС, - но это сказывается на качестве предоставляемых услуг.

Мэр поручил Григорию Богачеву ужесточить контроль организации работы пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.

Василию Волобуеву градоначальник поручил проработать вопрос наделения единой диспетчерской службы на зиму полномочиями по контролю качества уборки остановок общественного транспорта, причин возникновения автомобильных заторов и т.п.
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