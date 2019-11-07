Мэр Курска поручил взять работу общественного транспорта под жёсткий контроль

Нерадивых перевозчиков будут наказывать

Глава Курска Виктор Карамышев с заместителем главы горадминистрации Василием Волобуевым, директором департамента пассажирского транспорта Григорием Богачевым и руководителем городской центральной диспетчерской службы Евгением Старковым обсудил меры по контролю работы городского общественного транспорта.Куряне часто жалуются на перебои в расписании движения автобусов. Как рассказал Евгений Старков, некоторые водители отключают систему «Глонасс», чтобы их работу было невозможно проконтролировать.- Таких нарушителей немного, не более 10% от общего числа, - пояснил директор ЦДС, - но это сказывается на качестве предоставляемых услуг.Мэр поручил Григорию Богачеву ужесточить контроль организации работы пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.Василию Волобуеву градоначальник поручил проработать вопрос наделения единой диспетчерской службы на зиму полномочиями по контролю качества уборки остановок общественного транспорта, причин возникновения автомобильных заторов и т.п.