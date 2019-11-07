Мэр Курска поручил взять работу общественного транспорта под жёсткий контроль
Нерадивых перевозчиков будут наказывать
Куряне часто жалуются на перебои в расписании движения автобусов. Как рассказал Евгений Старков, некоторые водители отключают систему «Глонасс», чтобы их работу было невозможно проконтролировать.
- Таких нарушителей немного, не более 10% от общего числа, - пояснил директор ЦДС, - но это сказывается на качестве предоставляемых услуг.
Мэр поручил Григорию Богачеву ужесточить контроль организации работы пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.
Василию Волобуеву градоначальник поручил проработать вопрос наделения единой диспетчерской службы на зиму полномочиями по контролю качества уборки остановок общественного транспорта, причин возникновения автомобильных заторов и т.п.