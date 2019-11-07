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Курская область первая в ЦФО и третья в России по урожайности сахарной свёклы

Уборка сахарной свёклы завершена в большинстве районов области
Курская область первая в ЦФО и третья в России по урожайности сахарной свёклы

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Уборка сахарной свёклы завершена в большинстве районов области, рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев. Накопано порядка 4,9 млн тонн при средней урожайности 503 центнера с гектара.

Самая высокая урожайность в хозяйствах Мантуровского района - 652 центнера с гектара, на втором месте Медвенский район - 635 центнеров с гектара, на третьем Суджанский - 602 центнера с гектара. В 14 районах области собирали по 500 и более центнеров свёклы с гектара.

На сахарных заводах региона активно идёт переработка сахарной свёклы. Переработано порядка 2,5 млн тонн свекловичного сырья и выработано 350 тыс. тонн сахара. Это на 23 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. В планах произвести более 600 тыс. тонн сахара.

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