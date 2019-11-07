Куряне оплатили проезд банковскими картами более 33 тысяч раз

Весь муниципальный транспорт в Курске оборудован специальными терминалами





С июля по октябрь куряне оплатили проезд банковскими картами уже более 33 тысяч раз, сообщили в пресс-службе мэрии.Весь муниципальный транспорт в Курске оборудован специальными терминалами, которые позволяют оплатить поездку банковской картой. Что касается частников, бесконтактная оплата проезда доступна в 32 транспортных средствах по маршрутам №14,44,49,78,83,93,202 и 246, а также в автобусах большой вместимости, обслуживающих 99-й городской маршрут. Ещё в 13-ти терминалы установили накануне.До 1 декабря планируется оснастить системой безналичной оплаты проезда ещё 250 автобусов и микроавтобусов, работающих на маршрутах города.