  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Спорт

Курское "Динамо" дома проиграло турецкому "Фенербахче" в Евролиге

Встреча группы B завершилась поражением курянок со счетом 54:73

Читайте также

Баскетболистки курского "Динамо" на своем паркете проиграли турецкому "Фенербахче" в матче четвертого тура группового этапа Евролиги.

Встреча группы B завершилась поражением курянок со счетом 54:73. 


Самой результативной в составе "Динамо" стала Деванна Боннер, на счету которой 17 очков. У "Фенербахче" 28 очков набрала Алина Ягупова.


Следующий матч в Евролиге курская команда проведет 27 ноября на выезде против испанской "Жироны". Но прежде, в воскресенье, 10 ноября курянки дома сыграют с красноярским "Енисеем" в рамках российской регулярки.







ФОТО - ЖБК "Динамо"
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин получил условный срок за призывы к экстремизму

В администрации Курской области произошли изменения

Курян приглашают обсудить Правила благоустройства города

В Курской области стали производить больше молока

ПСБ и «Мир» представили онлайн-игру «Карта Мира»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске