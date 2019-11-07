Курское "Динамо" дома проиграло турецкому "Фенербахче" в Евролиге

Встреча группы B завершилась поражением курянок со счетом 54:73

Баскетболистки курского "Динамо" на своем паркете проиграли турецкому "Фенербахче" в матче четвертого тура группового этапа Евролиги.

Встреча группы B завершилась поражением курянок со счетом 54:73.





Самой результативной в составе "Динамо" стала Деванна Боннер, на счету которой 17 очков. У "Фенербахче" 28 очков набрала Алина Ягупова.





Следующий матч в Евролиге курская команда проведет 27 ноября на выезде против испанской "Жироны". Но прежде, в воскресенье, 10 ноября курянки дома сыграют с красноярским "Енисеем" в рамках российской регулярки.





"Динамо"

ФОТО - ЖБК