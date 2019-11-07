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Сегодня вечером центр Курска снова перекроют

Местные коммунисты проведут демонстрацию и митинг, посвящённые 102-й годовщине Великой Октябрьской революции
Сегодня вечером центр Курска снова перекроют

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Сегодня вечером в Курске местное отделение КПРФ организует демонстрацию и митинг, посвящённые 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты приглашают присоединиться всех желающих.

Стартует колонна в 5 вечера от площади Перекальского. Митинг пройдёт в 17:45 на Театральной площади.

На это время в центре города перекроют движение. С 16:30 до 6 вечера нельзя будет проехать по улице Ленина на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского. Припарковать авто на проезжей части улицы Ленина с 15 до 18 часов тоже будет нельзя. 

Автобусы и маршрутки будут ездить по улицам Урицкого и Радищева в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.
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