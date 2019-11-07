Роман Старовойт проверил готовность снегоуборочной техники к зиме

ТАКТ".Прошедшая зима для дорожников выдалась напряжённой. Чтобы не допустить ошибок в предстоящем зимнем сезоне, работники дорожных служб теперь готовятся заранее. Ремонтируется имеющаяся снегоуборочная техника и закупается новая. Также заготавливают противогололёдные материалы. Накануне глава региона Роман Старовойт провёл выездное совещание по вопросам готовности эксплуатирующих организаций Курска к зиме. Он посетил базы предприятий, где осмотрел технику, сообщает телеканал "
По итогам прошлой зимы выяснилось, что в городе не было разработано согласованной схемы уборки не только основных магистралей, но и второстепенных улиц. Также не была разработана схема взаимодействия с управляющими компаниями по уборке дворов.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Практически всё лето с весны коллеги-дорожники и те, кто отвечает за содержание дорог, особенно за зимнее, готовились к предстоящей зиме. Сегодня эти схемы утверждены. Мы имеем чёткий план в случае обильного снегопада. Какая подрядная организация какой техникой работает в случае разных осадков».
Помимо уборки улиц Сеймского округа обслуживающая организация в этом году будет заниматься ещё одним микрорайоном. Техники для этого достаточно, отметил руководитель предприятия.
Валерий Репета, директор обслуживающей организации: «С того года к нам присоединился ещё Северо-Западный микрорайон, и мы увеличили количество техники. Для него в районе 9 единиц».
Техника представлена самая разнообразная: грузовики для перевозки снега, тракторы для уборки остановок и тротуаров, грейдеры, шнекорОтерные установки.
Валерий Репета: «Здесь выставлено 27 единиц, ещё техника есть, которая переоборудуется. Не вся техника ещё переоборудована, потому что погодные условия ещё позволяют убирать город в летнем режиме».
Улицы Центрального и Железнодорожного округов, согласно муниципальному контракту убирает другая компания, на базе которой 92 единицы техники. При этом к будущей зиме приобрели ещё несколько машин.
Николай Логвинов, директор обслуживающей организации: «Я считаю, что хорошо. Закуплено 12 единиц новой спецтехники. 4 единицы куплено городом – новая, современная техника».
Пескосоляную смесь готовить нужно с лета, отмечают эксперты, так как она имеет определённые свойства. На зиму для курских дорог уже заготовили 25 тысяч кубов такой смеси. Этого запаса должно хватить, чтобы обеспечить безопасность на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.
На одной из баз, где хранят смесь побывал и Роман Старовойт. По словам главы региона, в будущем на смену песку придёт другой материал.
Роман Старовойт: «Мы очень внимательно смотрели опыт финских коллег. В Финляндии пешеходные дорожки посыпаются гранитной крошкой. Я попросил коллег на следующий год уже посмотреть этот опыт. Может, в качестве эксперимента несколько улиц возьмём, попробуем».
На сегодня дорожная техника в целом к зиме готова, констатировал Старовойт. Убирать улицы города будут порядка 80 единиц техники.
Роман Старовойт: «Это, конечно, недостаточно. По нормативам нам надо 105 единиц техники. Но мы имеем так называемые доровора прикрытия. У нас есть договора со строительными и другими компаниями, которые имеют технику, пригодную для уборки снега».
Роман Старовойт проверил готовность снегоуборочной техники к зиме
По итогам прошлой зимы выяснилось, что в городе не было разработано согласованной схемы уборки не только основных магистралей, но и второстепенных улиц