«Мираторг» выступил спонсором праздника в честь Дня народного единства в Фатежском районе Курской области

В этом году «Мираторг» направил порядка 4 миллионов рублей на социальное развитие Фатежского района

Курск, 07 ноября, АПХ «Мираторг», крупнейший работодатель и налогоплательщик в агропромышленном комплексе РФ, в рамках последовательной социальной политики в регионах присутствия оказал помощь Верхнелюбажскому сельсовету Фатежского района в организации праздничного мероприятия ко Дню народного единства.Агрохолдинг в Курской области реализует масштабные производственные проекты и обеспечил рабочими местами и достойной заработной платой уже порядка 3000 жителей региона. Принимая активное участие в реализации государственной стратегии по развитию сельских территорий, компания не только сохраняет позиции крупнейшего в регионе работодателя в АПК, но и реализует целый rкомплекс благотворительных проектов, среди которых: помощь в сохранении культурного наследия, поддержка детских домов, сельских школ, дошкольных учреждений и домов культуры.В этом году «Мираторг» направил порядка 4 миллионов рублей на социальное развитие Фатежского района. Дополнительно холдинг оказал спонсорскую помощь в организации мероприятия на территории Верхнелюбажского сельсовета, посвященного празднованию Дня народного единства. Компания помогла местной администрации приобрести подарки и памятные сувениры для детей, ветеранов, военнослужащих, призывников, а также юнармейцев. Кроме того, холдинг оказал транспортную поддержку, предоставив несколько автобусов для артистов районного дома культуры, которые подарили селянам свои творческие номера.«Для нас было важно подарить праздник жителям села Верхний Любаж, вместе с ними встретить День народного единства и напомнить о том, что скоро их ждет новый дом культуры. «Мираторг» направил 800 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации Верхнелюбажского дома культуры. Политика компании «Мираторг» предусматривает реализацию ряда корпоративных программ и благотворительных проектов, в том числе помощь нуждающимся. Холдинг ведет активную работу в регионах своего присутствия, которая сплачивает и объединяет не только сотрудников компании, но и жителей сельской местности», - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».