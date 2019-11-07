Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами профсоюзных организаций Обществ

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы развития социального партнерства и регулирования трудовых отношений

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»* Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами первичных профсоюзных организаций (ППО). На мероприятии обсуждались актуальные вопросы развития социального партнерства и регулирования трудовых отношений, первоочередные планы кадровой и социальной политики компаний на ближайшую перспективу.Во вступительном слове Игорь Маковский рассказал об основных производственных достижениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за минувший год. В частности, глава компаний остановился на успешном старте первого этапа Концепции цифровой трансформации, в рамках которой уже запушен ряд крупных и значимых пилотных проектов. Кроме того, генеральный директор отметил проделанную коллективами Обществ на прошедшей неделе слаженную и успешную работу по восстановлению электроснабжения потребителей и ликвидации аварийных очагов в ряде регионов.Значительное место в своем выступлении Игорь Маковский уделил мерам, которые принимаются для обеспечения достойного уровня социальной защищенности работников. Он особо подчеркнул, что руководство компаний прикладывает все усилия и ориентируется не только на сохранение, но и улучшение существующих условий труда работников, повышение реального содержания заработной платы, создание условий для повышения доходов работников через дополнительные стимулирующие положения. Для персонала «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2020 году будет продолжена реализация прав работников на добровольное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. Активно проводится работа по привлечению и стимулированию молодых специалистов ключевых специальностей.Рассказал глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» профсоюзным лидерам и о выстраиваемой им уже второй год максимально открытой системе руководства, когда работникам компаний обеспечен прямой доступ к руководителям любого уровня.«Я стараюсь выстраивать свой рабочий график таким образом, чтобы не просто как можно чаще бывать в регионах, но и в ходе этих поездок охватывать максимальное число производственных подразделений, чтобы лично, глаза в глаза обсуждать с нашими работниками самые сложные, насущные вопросы. Неоценимую помощь в обеспечении эффективной обратной связи нам оказывают и профсоюзы, являющиеся представителями интересов трудовых коллективов. Мы стремимся взаимодействовать с вами в непрерывном режиме, как в рамках таких общих встреч, так и в рабочем порядке, в ходе поездок на места», - подчеркнул Игорь Маковский.Далее встреча проходила в формате диалога. Глава «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» отвечал на вопросы представителей профсоюзов. В частности, были затронуты темы оценки качества и мотивации работы персонала, борьбы с коррупционными проявлениями, совершенствования системы оперативно-технического управления, а также новые возможности системы ДМС, Кроме того, был внесен ряд предложений, касающихся расширения социального партнерства компаний с первичными профсоюзными организациями.По ряду вопросов и предложений Игорь Маковский принял решения в оперативном порядке, уже в ходе встречи дав соответствующие поручения своим заместителям и руководителям профильных подразделений.Представители профсоюзных организаций со своей стороны отметили эффективность и актуальность проведения мероприятий такого формата с точки зрения построения устойчивых, стабильных и доверительных отношений между сторонами социального партнерства.